Мюнхен, Германия, , 21:50 — REGNUM Как утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо, мюнхенская «Бавария» не ведет переговоров с лондонским «Тоттенхэмом» на предмет трансфера 28-летнего центрального нападающего сборной Англии Харри Кейна.

Гарри Кейн Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации источника, главный тренер «шпор» Антонио Конте не намерен отпускать Кейна из клуба в текущее летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Харри Кейн принял участие в 37-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Текущее соглашение Харри Кейна со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского форварда в 90 миллионов евро.