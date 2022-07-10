Донецк, 10 июля, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Населенные пункты Новоселовка и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19:30 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Новоселовка: выпущено 15 мин калибра 120 мм; 19:30 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Новоселовка: выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 20:40 — населенный пункт Семеновка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено два снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница.