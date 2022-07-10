Мюнхен, Германия, 10 июля, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Завтра, 11 июля, директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич прибудет в Италию, чтобы начать переговоры с туринским «Ювентусом» по трансферу 22-летнего центрального защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Ajax.nl Матейс де Лигт

В прошедшем сезоне Маттейс де Лигт принял участие в 31-м туре итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Бавария» отпустит Дайо Упамекано в лондонский «Челси», если удастся договориться с «Ювентусом» о трансфере де Лигта.

За «Ювентус» нидерландский защитник выступает с 18 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 85,5 миллиона евро.