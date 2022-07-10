Краснодар, , 21:42 — REGNUM 22-летний атакующий полузащитник «Краснодара» и сборной Армении по футболу Эдуард Сперцян отказался от перехода в бельгийский «Брюгге» и загребское «Динамо». Об этом 10 июля сообщило издание VNews.

ФК «Краснодар»

Текущее соглашение Эдуарда Сперцяна с «быками» рассчитано еще на два года до конца сезона 2023/24. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает армянского футболиста в 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Эдуард Сперцян принял участие в 25-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.