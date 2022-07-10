Берлин, , 21:39 — REGNUM Концерн Siemens планирует как можно скорее доставить турбину для газопровода «Северный поток» из Канады к месту эксплуатации. Об этом говорится в заявлении компании.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время наши специалисты интенсивно работают над всеми дальнейшими формальными согласованиями и логистическими вопросами. Наша цель — как можно скорее доставить турбину к месту эксплуатации», — приводит ТАСС цитату.

Напомним, что Канада, где ремонтировали турбину, ранее отказалась её возвращать из-за санкций. Позже министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон заявил, что они намерены вернуть Германии турбину Siemens.

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