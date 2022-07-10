Милан, Италия, 10 июля, 2022, 21:36 — ИА Регнум. 33-летний фланговый нападающий миланского «Интера» и сборной Чили по футболу Алексис Санчес может продолжить карьеру в Бразилии. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, в подписании чилийца заинтересован «Фламенго».

Кирилл Венедиктов Алексис Санчес

Алексис Санчес присоединился к «Интеру» 1 сентября 2020 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость чилийского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Алексис Санчес принял участие в 27-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Суммарно на поле чилиец провел 866 минут.