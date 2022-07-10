Лилль, Франция, 10 июля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июля, на официальном сайте «Лилля» было объявлено, что 32-летний французский атакующий полузащитник Реми Кабелла, выступавший последние три года за «Краснодар», пополнил состав клуба на правах свободного агента.

Дарья Драй ИА REGNUM Реми Кабелла (справа)

Соглашение Кабеллы с «Лиллем» рассчитано до 30 июня 2023 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает француза в 6,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне французский полузащитник, выступая за «Краснодар», принял участие в шестнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

За «Краснодар» Реми Кабелла выступал с 26 июля 2019 года после перехода из «Сент-Этьена» за 12 миллионов евро.