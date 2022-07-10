Монца, Италия, 10 июля, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Как сообщает издание Sportitalia, «Монца» может подписать 35-летнего экс-форварда мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая по футболу Луиса Суарес. На данный момент футболист находится в статусе свободного агента.

Ailura Луис Суарес

«Суарес? Не отказываюсь и не подтверждаю. Для меня «Монца» в Серии А — это сбывшаяся мечта. До сих пор ни один игрок не отказал «Монце», — цитирует генерального директора «Монцы» Адриано Галлиани издание Sportitalia.

В прошедшем сезоне Луис Суарес, выступая за «Атлетико», принял участие в 35-ти турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.