Лос-Анджелес, США, , 21:29 — REGNUM Новый фильм студии Marvel «Тор: Любовь и гром» собрал в мировом прокате в первые выходные после премьеры $302 млн. Информация была опубликована 10 июля на портале Box Office Mojo.

Герои Marvel nolen

За три дня (8,9 и 10 июля 2022 года) сумма кассовых сборов картины в США составила $143 млн, её показали в 4375 кинотеатрах страны. За пределами домашнего кинорынка новый фильм о приключениях Тора собрал $159 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонники раскритиковали Marvel за низкое качество спецэффектов нового фильма. Фанаты обратили внимание, что компьютерная графика в «Тор: Любовь и гром» не соответствует уровню проекта с бюджетом около $250 млн.

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