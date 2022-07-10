Мехико, 10 июля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. В Мексике сегодня, 10 июля, неизвестные открыли огонь по гостям семейного праздника в одном из районов города Леон в штате Гуанахуато. Среди пострадавших — дети.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

«Жертвами нападения стали шесть человек, ещё столько же получили ранения,— сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Universal. — В числе жертв оказались женщины и дети».

Уточняется, что пострадавшие доставлены в больницы. Их состояние оценивается как критическое.