Лос-Анджелес, США, , 21:22 — REGNUM Американский актёр Джонни Депп посвятил две песни своему недавнему судебному разбирательству с бывшей женой, актрисой Эмбер Хёрд. Об этом 10 июля пишет New York Post.

Джонни Депп Bielbienneboy

В треках, которые войдут в альбом «18» группы Hollywood Vampires, артист критикует Хёрд. Как отмечает издание, в песне под названием Sad Motherf—in' Parade он сравнивает экс-супругу с собакой. Дата выхода пластинки с треками Деппа пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2022 года суд признал Эмбер Хёрд виновной по делу о клевете на Джонни Деппа и обязал её выплатить компенсацию в размере $10 млн. Однако позже артистка подала апелляцию на это решение.

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