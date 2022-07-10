Казань, , 21:18 — REGNUM По факту затопления прогулочного теплохода на Волге в Татарии возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»). Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Теплоход под водой в Татарии пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР

В настоящее время проводится необходимый комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.

В рамках следствия будут установлены обстоятельства, способствующие совершению данного инцидента, будут предприняты меры по недопущению таких фактов в будущем.

По данным ведомства, также решается вопрос об извлечении судна из реки.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, днем 10 июля на Волге вблизи Аракчино затонул прогулочный теплоход. По уточненным данным, все 34 пассажира оперативно доставлены на берег катерами и лодками, все здоровы.

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