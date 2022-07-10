Лос-Анджелес, США, 10 июля, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Группа Metallica опубликовала в TikTok-аккаунте коллектива ролик, в котором исполняет свой трек совместно с персонажем Эдди Мансоном из сериала «Очень странные дела». Об этом 10 июля пишет Deadline.

Kreepin Deth Metallica

На видео Джеймс Хетфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэмметт и Роберт Трухильо исполняют песню 1986 года Master of Puppets, которую герой сериала играл в финальной серии четвёртого сезона. «Эдди, это для тебя», — подписали ролик члены коллектива. Как отмечает издание, дуэт Metallica и Эдди Мансона собрал более 7 млн просмотров.

Напомним, что в девятой серии четвёртого сезона «Очень странных дел» Эдди Мансон (Джозеф Куинн) сыграл гитарный рифф из Master of Puppets, чтобы привлечь внимание армии главного злодея. После использования песни в шоу её популярность резко возросла, благодаря чему она возглавила чарты iTunes и Spotify.