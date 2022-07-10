Вашингтон, , 21:17 — REGNUM Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри отправится в Варшаву для встречи с польскими коллегами. Он планирует усилить сотрудничество по вопросам климатического кризиса и энергобезопасности Европы. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

Джон Керри Foreign and Commonwealth Office

«Специальный посланник президента по вопросам климата направится в Варшаву с 11 по 13 июля», — пишет ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Отмечается, что Керри также намерен поблагодарить Польшу за поддержку Украины.