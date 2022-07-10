Вашингтон, 10 июля, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри отправится в Варшаву для встречи с польскими коллегами. Он планирует усилить сотрудничество по вопросам климатического кризиса и энергобезопасности Европы. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

Foreign and Commonwealth Office Джон Керри

«Специальный посланник президента по вопросам климата направится в Варшаву с 11 по 13 июля», — пишет ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Отмечается, что Керри также намерен поблагодарить Польшу за поддержку Украины.