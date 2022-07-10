10 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 21:44 — REGNUM Статья президента США Джозефа Байдена для газеты Washington Post, в которой глава государства объяснил необходимость предстоящего визита в Саудовскую Аравию тем, что прямое взаимодействие с королевством необходимо для противостояния России и победы в конкурентной борьбе с Китаем, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лишь бы по пути из самолёта не вывалился этот противостоятор», — шутит Руслан Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что попытки Байдена противостоять России оборачиваются с каждым разом всё большим и большим позором.

«Противостояние? Он велосипеду-то противостоять не способен, а тут на Россию позарился. Смешно», — отметил Василий У.

Некоторые комментаторы отмечают, что поездка Байдена в Саудовскую Аравию может быть связана с диким ростом цен на топливо в США.

«Реальная причина поездки Байдена в Саудовскую Аравию — это то, что цены на бензин в США растут слишком быстро. Едет, чтобы договариваться не против России, а чтобы собственную пятую точку прикрыть», — поделился своим мнением Ержан Ш.

«Всё просто. Американцы в пик цен открыли свои хранилища и распродали нефть по дорогому ценнику. И так по кругу. Теперь эти хранилища нужно вновь наполнить нефтью и сделать это хотят по дешёвке», — написал Олег Д.

Часть людей полагает, что для достижения своих целей Байдену понадобится что-то предложить Саудовской Аравии.

«Что он может предложить саудитам, помимо шантажа? Да и шантаж уже не прокатывает», — указывает Виталий Ш.

«Байден рассчитывает, что Саудовская Аравия пойдет против ОПЕК+? А что она взамен получит? Байден их в какое-такое место собирается поцеловать, чтобы они согласились?» — задаётся вопросом Василий Р.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Ряд пользователей указывает на то, что Саудовская Аравия в последнее время не очень-то расположена по отношению к США, так что поездка американского президента может завершиться ничем.

«Саудиты же как-то высказывали своё негативное к нему отношение. Так что вряд ли там какой-нибудь диалог у них получится», — пишет Олеся Д.

«Саудиты линию свою знают. Они не зря телефонные трубки не поднимают. Вот посмотрим, как Байдон будет под них прогибаться. Это не Россия, на всякую американскую брехню письма, да ноты писать не будут. Там если не по их, они сразу в лоб дают всё понять», — подметила Валенсия М.

Нашлись и те, кто уверен, что поездку Байдена в Саудовскую Аравию уже можно считать провальной.

«Не получится ничего у Байдена. Мощностей у Америки уже недостаточно. Саудитам придётся отказаться от долгосрочных контрактов, а это неприемлемо для Америки ни этически, ни экономически. У нас в России, кстати, нет свободных мощностей — Индия и Китай выкупили всё, что мы можем предложить. Поэтому Байден даже на российскую нефть рассчитывать не может», — считает Дмитрий Б.

Напомним, 10 июля президент США Джозеф Байден написал статью для газеты Washington Post, в которой объяснил необходимость предстоящего визита в Саудовскую Аравию тем, что прямое взаимодействие с королевством необходимо для противостояния России и победы в конкурентной борьбе с Китаем.