Колорадо, США, 10 июля, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Американский актёр Пол Радд написал письмо школьнику Броди Риддеру из Колорадо (США) и пообщался с ним по видеосвязи. Об этом сообщил The Guardian.

Цитата из к\ф «Человек-муравей и Оса» реж Пейтон Рид. 2018. США В масках

Как отмечает издание, артист решил подбодрить ребёнка, чьи одноклассники отказались подписывать его ежегодный альбом, из-за чего он очень переживал. Как рассказала в соцсетях мать Броди Риддера, школьники неоднократно обижали её сына и издевались над ним.

Помимо письма Радд прислал ребёнку подписанный шлем супергероя Marvel Человека-муравья и созвонился с ним по FaceTime. «Дорогой Броди, было здорово поговорить с тобой на днях. Важно помнить, что даже когда жизнь трудна, все становится лучше. Существует так много людей, которые любят тебя и думают, что ты самый крутой ребенок на свете, — я один из них!» — написал в послании актёр.

ИА REGNUM напоминает, что Пол Радд играет Скотта Лэнга (Человек-муравей) в киновселенной Marvel. В 2023 году запланирована премьера фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» с ним в главной роли.