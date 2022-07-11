11 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Анджей Ротманн, , 08:07 — REGNUM Если ирредента Западной Украины из области фантастики медленно и незаметно перейдёт в область реальной политики — то эту тему подымать будет уже поздно. Поэтому есть смысл этот вопрос задать заранее и, более того, разделить на две части. А именно — возможна ли оная ассимиляция в принципе и нужна ли она польскому народу?

Борис Жарков. Львов. 1958

Насчет первого, полагаю, ответ однозначен — ДА. И кашубы, и лемки, и силезцы, и белорусы это подтвердят — сегодня эти этнические меньшинства находятся в процессе активного «ополячивания», хотя и не без сложностей, вызванных в первую очередь политическими амбициями некоторых местных деятелей, склонных разыграть карту «этнических меньшинств» — и никаких серьезных проблем, сродни тем, что сотрясали Вторую Речь Посполитую, Варшаве не преподносят. Сюда же можно смело отнести и акцию «Висла» — очень немногие из тех ста пятидесяти тысяч украинских переселенцев, что подверглись релокации в 1947 году, отвергли необходимость принятия польской идентичности и остались верны своим национальным корням. Сегодня многие жители Нижней Силезии или Поморья стараются забыть о своём украинском происхождении и уверенно называют себя поляками — что ещё раз подтверждает гипотетическую возможность ассимиляции Западной Украины в случае, если она станет Польшей.

Но надо ли это нам, полякам? Вопрос не столько философский, сколько экзистенциальный. И ответ на него может быть тоже только один — ДА! Нам в Польше не нужны сторонники человеконенавистнической идеологии, породившей Волынскую резню — а современная Украина построена сугубо и исключительно на идеях украинского национализма, что с гордостью декларируется всеми лицами официального Киева. Поэтому нам не нужны украинцы! Нам нужны поляки — и мы уверены, что сможем помочь ими стать тем, кто готов ими стать…

Писула Зб. Варшава. 1955

В 20-30-х годах прошлого века украинский национализм расцвел на почве, старательно удобренной как самими польскими властями, так и общей экономической ситуацией в нашей части Европы. Вторая Речь Посполитая была захудалой, нищей и безнадежной окраиной европейской цивилизации, а Восточная Малопольша, то есть территории воеводств Тернопольского, Станиславовского, Волынского, частично Львовского и Люблинского — нищей окраиной Речи Посполитой. Без каких бы то ни было шансов на исправление ситуации. Не удивительно, что безумные идеи Михновского и Донцова, лёгшие на столь хорошо удобренную почву, дали столь ядовитые побеги, вылившиеся, кроме всего прочего, в дикий кошмар Волынской резни.

А сегодня? Ситуация ровно противоположная. Польша экономически находится в передовых рядах Евросоюза, нет проблем с рабочими местами, и каждый её гражданин, желающий улучшить своё материальное положение — в состоянии это сделать. Плюс к этому, для граждан Польши открыт огромный рынок труда всего Евросоюза — и это разительно отличается от времён расцвета ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сегодня наследники Степана Бандеры ничего не могут предложить украинцам — и это факт, как бы они ни заходились в приступах ненависти и не устраивали бы факельных шествий по улицам украинских городов. Как только жителям Западной Украины будет предоставлен реальный шанс стать европейцами — единицы из них предпочтут блестящей перспективе вонючие схроны и замшелый догматизм пропахшего нафталинам украинского национализма.

Поэтому не надо бояться, панове — украинцы в случае ирреденты их земель предпочтут европейское будущее для своих детей, а не трагический и кровавый путь в никуда, под водительством псевдонаследников Бандеры. Здравомыслие — столь же украинская черта, сколь и польская, и не стоит преувеличивать опасность бандеровской идеологии для нашего будущего. Ну а для тех, кто будет продолжать упорствовать в своих заблуждениях, есть альтернатива: Мокотув или высылка на Восток, в руки наших восточных соседей, обожающих поклонников Бандеры….