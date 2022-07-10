Донецк, 10 июля, 2022, 21:06 — ИА Регнум. В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала мирная жительница. Об этом 10 июля сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица — женщины 1983 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Куйбышевского района города Донецка по адресу: ул. Словацкая, 55», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли город Донецк.