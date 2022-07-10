Бангкок, 10 июля, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог сказать, кто будет представлять США на саммите форума АТЭС.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Я пока не могу сказать, кто именно будет участвовать в саммите, но США будут на нем присутствовать в высшей степени активно», — заявил Блинкен сегодня, 10 июля, на пресс-конференции в Бангкоке.

Напомним, саммит Форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Бангкоке в ноябре 2022 года.

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