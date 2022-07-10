Варшава, 10 июля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Население России надо сократить до 50 млн человек. Об этом заявил бывший президент Польши Лех Валенса, пишет Le Figaro.

Piotr Drabik Лех Валенса

Он заявил, что необходимо «форсировать смену политической системы» и «организовать восстание народов России».

«Необходимо либо изменить политическую систему России, либо вернуть её к населению менее 50 миллионов человек», — подчеркнул он.

Он считает, что глобальная безопасность может быть обеспечена именно расчленением нынешней России.