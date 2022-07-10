Донецк, , 20:50 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 429 боеприпасов. Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Танк ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«За сегодняшний день по состоянию на 20:15 (мск) противник выпустил 429 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-27 «Ураган» и БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов калибра 122 мм.