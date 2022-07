Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Поклонники Marvel продолжают критиковать компьютерную графику в фильме «Тор: Любовь и гром» и задаются вопросом о том, почему новые кинокомиксы не соответствуют уровню, который показывали картины «Саги бесконечности». Об этом 10 июля сообщает портал We Got This Covered.

«Тор: Любовь и Гром» Кадр из трейлера фильма

Многие пользователи начали публиковать в соцсетях кадры из фильма, обращая внимание на то, что качество компьютерной графики не соответствует уровню проекта с бюджетом около $250 млн, при том, что над его спецэффектами работают такие ветераны индустрии, как Industrial Light & Magic. Некоторые фанаты высмеивают новую работу Marvel, указывая, что она проигрывает некоторым фильмам Болливуда.

Основываясь на информации, которая недавно появилась в Сети, некоторые поклонники предположили, что дело в возросшей нагрузке на 3D-аниматоров. Они обратили внимание, что сейчас Marvel выпускает по несколько фильмов и сериалов в год.

Ранее СМИ сообщили, что 3D-художники и аниматоры отказываются работать с Marvel. В специализированном разделе форума Reddit они уже около двух месяцев жалуются на то, что студия ставит нереальные требования по срокам, зачастую меняет концепцию за несколько дней до срока сдачи работ и заставляет специалистов в таких обстоятельствах переделывать всё «с нуля».

