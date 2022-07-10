Симферополь, 10 июля, 2022, 20:38 — ИА Регнум. В ряде районов Крыма до 25 июля продлён высокий уровень террористической опасности. Об этом 10 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Kremlin.ru Сергей Аксенов

«С 20:00 10 июля 2022 года до 20:00 25 июля 2022 года высокий (желтый) уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов», — отметил глава Крыма.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей Луганской Народной Республики с освобождением территории области от вооруженных сил Украины.