Вашингтон, 10 июля, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден призвал несогласных с решением Верховного суда об отмене федеральных гарантий прав на аборты продолжать акции протеста. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Gage Skidmore Джо Байден

«Продолжайте протестовать, продолжайте отстаивать свою точку зрения», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, чтобы он сказал устроившим ранее акцию протеста против ограничения прав на аборты.

Он также заявил о необходимости принятия федерального закона, гарантирующего женщинам право на аборты, и поручил сотрудникам своей администрации изучить, уполномочен ли президент объявить о режиме ЧС в сфере здравоохранения.