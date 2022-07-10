История вопроса

Новости, статьи, интервью и комментарии о попытках крупнейшей сверхдержавы удержать свое лидирующее положение в мире. Официально целью США является поддержание «безопасного, демократического и процветающего мира на благо граждан США и международного сообщества».

Амбиции США базируются на мощнейшей в мире экономике, армии и флоте, передовых технологиях, а также широком наборе инструментов для влияния на мировую финансовую систему.

Среди основных целей внешней политики США – сдерживание и, по возможности, нейтрализация конкурентов и потенциальных врагов. Среди наиболее опасных соперников США – Китай, Россия, Иран, Северная Корея.

