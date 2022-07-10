10 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы оператора газотранспортной системы Украины Сергея Макогона о том, что Канада поддалась давлению Российской Федерации, приняв решение вернуть Газпрому турбину «Северного потока».

Мирослава Романенко, , 21:30 — REGNUM Приняв решение вернуть Газпрому турбину «Северного потока», Канада поддалась давлению Российской Федерации. Об этом заявил в социальных сетях глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», — отметил он.

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Заявление Макогона обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения напомнили о том, что через территорию Украины транзитируется российский газ и Киев это почему-то вовсе не смущает. Иные участники обсуждения также не без сарказма указали на то, что Газпрому стоило бы принять турбину, однако не поставлять газ по «Северному потоку», мотивируя данное решение, к примеру, санкциями.

«Может, и лучше было бы, чтобы нам эту турбину не возвращали? Сейчас вернут и опять газ в полном объёме в Европу», — задумался Vladimir F.

«А украинцев самих не смущает транзит газа [через территорию Украины]? Или это другое?» — поинтересовался Александр.

«Думали, что через них газ качать станут?» — спросил Игорь Вадимович.

«А то, что по их территории российский газ транзитируется на Запад — это, конечно, другое», — с сарказмом пишет Максим.

«Турбину взять, а газ не давать! Пусть мёрзнут, твари!» — не выдержал kva195 529.

«Да плевать вообще. Как правильно написали где-то ранее… берем эту турбину теперь на долгую экспертизу. Примерно до конца зимы», — не без сарказма написал Андрей.

«Кормушка уплывает из-под носа Украины», — иронизирует Елена М.

«А, правда, — забрать турбину и газ не поставлять! Они в легкую забрали наше золото и резервный фонд, так это далеко даже не баш на баш!» — согласилась Larissa A.

«А перекачку газа через их страну (речь об Украине. — М. Р.) он не считает чем-то плохим, я так понял?» — спросил Дмитрий.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А теперь ход конем. Не принимать турбины, аргументируя [тем], что мы соблюдаем санкции. И пусть озадачатся!» — пишет Сергей.

«Прикольно было бы прежде, чем турбину у «Сименса» забирать, заставить «Сименс» компенсацию выплатить за время простоя и недополученную прибыли от сокращения поставок на 40%. А там, пока суд разберется…» — прокомментировал Даниил К.

«Украинцев забыли спросить», — с сарказмом отреагировал один из участников обсуждения.

«Логика? Нет, не слышали», — смеется Татьяна.

«Про покупку газа за рубли уже и не вспоминают. П — принятие», — с юмором отметила Наталья.

«Чем больше клоунов, тем в цирке веселее», — с сарказмом написала Olga P.

«[Макогон] обиделся на что? На то, что немцы не хотят зимой мёрзнуть ради украинцев?» — не понимает претензий представителя Киева один из комментирующих.

«Нацизм нацизмом, а газ врозь! Красиво унизили «идейных»! Тепло, сытость важнее идеологии, что и требовалось доказать! Желудок победил «идеи» украинцев…» — подытожил «Zелёный Кот».