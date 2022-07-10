Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Семья и друзья пропавшего без вести на Украине бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси обвинили Вашингтон в бездействии. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Утренняя газета Broppress.ru

«Семья и друзья ветерана вооруженных сил США, пропавшего без вести на Украине, обвинили администрацию Байдена в бездействии, заявив, что любая надежда найти его живым зависит от дипломатии между Вашингтоном и Москвой, но пока усилий правительства недостаточно», — говорится в статье.

Жена и друзья Курпаси заявили, что расстроены «отсутствием срочности со стороны администрации».

Также в материале отмечается, что в день исчезновения Курпаси вместе с британским наёмником Эндрю Хиллом отправился на разведку.