Донецк, , 20:13 — REGNUM Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:45 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибра 122 мм.