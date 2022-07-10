10 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Савельев, , 20:25 — REGNUM Происходящие в Шри-Ланке события не носят характера государственного переворота. Это народное восстание, для которого были реальные социально-экономические и политические причины. Однако, как обычно бывает в таких случаях, разнонаправленные внутренние и внешние силы неизбежно будут использовать происходящее на острове в своих интересах.

Флаг Шри-Ланки

Причины восстания известны и уже неоднократно описаны. Аграрная экономика Шри-Ланки потеряла меньше чем за год более миллиарда долларов за счет сокращения на 20% экспорта чая. Появилась необходимость импортировать главную продовольственную культуру — рис, которым раньше страна была обеспечена за счет собственного производства. Причиной этому стали абсурдные решения правительства свергнутого президента Готабая Раджапакса и его правительства отказаться от современных способов земледелия. Из-за пандемии в течение двух лет Шри-Ланка была лишена доходов от туризма, обеспечивавших более 10% ВВП. На фоне нарастающего кризиса шриланкийские власти придерживались неолиберальной модели сокращения налогов в ущерб национальному экономическому развитию и социальному благополучию.

Готабая Раджапакса Mr Jorge Cardoso

Внешнеторговое сальдо Шри-Ланки было традиционно отрицательным примерно на треть: импорт составлял около 20 млрд долл., экспорт — около 12 млрд долл. Разница традиционно покрывалась за счет доходов от туристической отрасли и налогообложения, но не полностью: в стране наблюдался хронический дефицит государственного бюджета, который компенсировался денежной эмиссией, что, в свою очередь, приводило к крайне высокой инфляции. Рост цен на продовольствие и энергоносители буквально «добил» и без того плохо управляемую островную экономику.

Следование политике снижения налогов при выпадении значительной части экспортных доходов и фактически полной остановке туристической отрасли, отказ от пересмотра ошибочных аграрных реформ, включая запрет на использование химических удобрений, — совокупность этих факторов с неизбежностью привела Шри-Ланку к банкротству, которое в реальности состоялось еще в апреле. Импорт энергоносителей и топлива фактически прекратился. Но и в апреле можно было удержать страну от хаоса, в котором она ныне находится.

Самонадеянные и избыточно репрессивные меры свергнутого президента Готабая Раджапакса, включая частичный запрет на использование интернета, лишь озлобили граждан и спровоцировали толпу на агрессивные действия. Теперь, после восстания, Шри-Ланке предстоит полное государственное переустройство. В условиях гуманитарного кризиса, голода, отсутствия электричества и бензина, многочисленные и противоречивые политические группировки Шри-Ланки будут вынуждены искать внешних покровителей в борьбе за власть.

Уникальное географическое положение островного и независимого, что очень важно, государства, чьи границы находятся менее чем в 100 км от юго-восточного побережья Индии, делает его критически важным для контроля над Индийским океаном. Поэтому противостояние по линии тандема Индия — США с одной стороны и Китая как главного традиционного соперника Индии, а ныне и основного соперника США, становится неизбежным.

Шри-Ланка Thishvish1997

В Шри-Ланке традиционно сильны левые и левацкие настроения, действуют серьезные маоистские силы, поэтому Пекин крайне заинтересован в усилении своих позиций на острове вблизи границ со своим главным соперником — Индией. На сторону Китая может перейти выжившая после разгрома партия Тигры Тамила, признанная террористической в США и Индии, а также другие политические силы.

Тандем Индия — США должен хорошо понимать военно-политические угрозы усиления позиций Пекина в регионе и сделает, со своей стороны, все возможное для обеспечения себе контроля над Шри-Ланкой.

Трудно предсказать, рискнет ли Китай сыграть со своими главными и объединенными, по крайней мере, в этом вопросе соперниками — Индией и США — в «цейлонский гамбит». Это будет видно косвенно по масштабам оказываемой Пекином гуманитарной помощи Шри-Ланке и итогам политической борьбы на острове.

Приходится признать, что, приведя к власти некомпетентное и коррумпированное руководство, население Шри-Ланки не только обрекло себя на голод и нищету, но и, скорее всего, обрекло свою молодую постколониальную государственность на новые испытания.