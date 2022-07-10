Донецк, , 19:53 — REGNUM Населенный пункт Александровка и Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:30 — населенный пункт Марьинка (западная) — населенный пункт Александровка: выпущено шесть мин калибра 120 мм; 19:00 — населенный пункт Марьинка (западная) — город Донецк (Петровский район): выпущено восемь мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов калибра 155 мм.