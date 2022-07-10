Москва, , 19:50 — REGNUM Установлена причастность украинских силовиков к новым преступлениям против гражданского населения. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что уголовные дела возбуждены в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко и Николая Янчего; 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова и Владимира Капитулы; 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова и Геннадия Бойко; 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича и Николая Переступняка.

По данным следствия, эти военнослужащие с 4 по 10 июля отдавали и исполняли приказы об обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Макеевка, Харцызск, Волноваха, Горловка, Ясиноватая, Снежное, Дебальцево, населенных пунктах Гольмовский, Александровка, Мироновский, Гагарина, Никитовка, Красный Партизан, Ясиновка, Минеральное, Владимировка, Луганское, Благодатное, Пантелеймоновка, Терновое Донецкой Народной Республики, а также Первомайск, Стаханов, Попасная, Северодонецк, Светлогорск, Лисичанск, Горское, Рубежное, Алчевск, Золотое-5, Золотое-1, Золотаревка, Молодежное, Лоскутовка Луганской Народной Республики.

В результате обстрелов в Донецкой Народной Республике погиб 21 мирный житель, в том числе четверо несовершеннолетних, ещё 107 мирных жителей, в том числе семеро несовершеннолетних, получили ранения. В Луганской Народной Республике при обстрелах украинскими националистами погибли четверо мирных жителей, в том числе малолетний, шесть человек были ранены.