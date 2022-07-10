Тюмень, , 19:49 — REGNUM В Тюменской области номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе–апреле 2022 года составила 60 039 рублей, на 10,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Тюменьстат.

Зарплата 40.мвд.рф

В Югре за этот период средняя зарплата составила 88 036 рублей, на Ямале — 124 388 рублей.

В Свердловской области по данным Свердловскстата среднемесячная начисленная зарплата работников организаций за январь–апрель 2022 года составила 51 111 рублей, в Курганской области — 36 813 рублей. По данным Челябинскстата, средняя зарплата челябинцев за указанный период — 46 763 рубля.