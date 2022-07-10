Москва, , 19:36 — REGNUM В столице России из-за непогоды погиб один человек, еще десять получили травмы. Об этом 10 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В больницы (Москвы) доставлено уже 10 человек с травмами разной тяжести, — написал Собянин. — Один человек погиб. Мои соболезнования».

Мэр Москвы добавил, что все необходимые меры по устранению последствий урагана предпринимают городские службы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 10 июля в Москве ожидаются облачность, дожди и грозы.