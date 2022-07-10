Бангкок, 10 июля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут разговор. Об этом в ходе пресс-конференции заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Что касается председателя Си и президента Байдена, то мы ожидаем, что у них представится возможность провести разговор в предстоящие недели», — сказал Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, главу Госдепа США раскритиковали за отсутствие контактов с Россией.