Анкара, , 19:20 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по позициям боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе горы Кандиль на севере Ирака. Об этом 10 июля сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

ВВС Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Где бы не находились террористы, они остаются легитимной целью для ВС Турции, — говорится в сообщении ведомства. — Боевики, выявленные в иракском районе Кандиль, ликвидированы в ходе воздушной операции».

Отмечается, что речь идет о двух боевиках.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июля в министерстве обороны Турции сообщили, что ВВС Турции нанесли удары по позициям боевиков в Ираке в рамках военной операции «Сжатый кулак».