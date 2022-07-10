Анкара, 10 июля, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по позициям боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе горы Кандиль на севере Ирака. Об этом 10 июля сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

«Где бы не находились террористы, они остаются легитимной целью для ВС Турции, — говорится в сообщении ведомства. — Боевики, выявленные в иракском районе Кандиль, ликвидированы в ходе воздушной операции».

Отмечается, что речь идет о двух боевиках.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июля в министерстве обороны Турции сообщили, что ВВС Турции нанесли удары по позициям боевиков в Ираке в рамках военной операции «Сжатый кулак».