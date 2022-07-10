Краснодар, , 19:19 — REGNUM Сегодня, 10 июля, пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» объявила об уходе 29-летнего российского флангового защитника Евгения Чернова в аренду в «Ростов». Аренда рассчитана на один год до конца следующего сезона.

Евгений Чернов Андрей Пронин © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Евгений Чернов принял участие лишь в десяти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле россиянин провел 558 минут.

За «Краснодар» Чернов выступает с 6 октября 2020 года после перехода из «Ростова» за 3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.