Ростов-на-Дону, 10 июля, 2022, 19:18 — ИА Регнум. 28-летний гамбийский центральный нападающий «Ростов» Али Соу может временно приостановить действие контракта с российским клубом. Об этом 10 июля сообщил агент футболиста Луиджи Соррентино.

Fc-rostov.ru ФК «Ростов»

«Али может приостановить контракт с «Ростовом». Мы сейчас решаем, как лучше поступить. Вероятность — 50 на 50», — цитирует Соррентино издание Sport24.

В прошедшем сезоне Али Соу принял участие в восемнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Суммарно на поле форвард провел 807 минут.

За «Ростов» Соу выступает с 16 февраля 2021 года после перехода из софийского ЦСКА на правах аренды. Летом 2021 года «желто-синие» выкупили футболиста за 3 миллиона евро.