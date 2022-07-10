Москва, , 19:18 — REGNUM Еврокомиссия действует медленно, когда нужно разгребать собственные завалы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», затянувшееся решение по Калининграду.

Мария Захарова Кристина Уколова © ИА REGNUM

«Они такие быстрые, когда нужно принимать решения по наказанию России, введению санкций, продлению санкций, и они такие медленные, когда нужно разгребать собственные завалы», — сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что невозможно бесконечно ждать у моря погоды.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по словам Захаровой, если Евросоюз не решит проблему с калининградским транзитом, ответ России будет достойным.

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