Ростов-на-Дону, 10 июля, 2022, 19:11 — ИА Регнум. 27-летний российский голкипер казанского «Рубина» Никита Медведев может продолжить карьеру в «Ростове». Об этом 10 июля сообщило издание «Чемпионат».

Fc-rostov.ru Никита Медведев

За «Рубин» Медведев выступает с 17 августа 2020 года после перехода из «Локомотива». Текущее соглашение голкипера с казанским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. В прошедшем сезоне вратарь принял участие лишь в двух матчах за «Рубин» во всех турнирах, в которых пропустил два мяча. Один раз Медведеву удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Ранее Медведев выступал за «Ростов» в период с 21 февраля 2016 по 1 июля 2017 года. Перед началом сезона 2017/18 футболист на правах свободного агента перешел в московский «Локомотив».