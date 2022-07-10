Казань, 10 июля, 2022, 19:10 — ИА Регнум. По предварительным данным, днем 10 июля на Волге вблизи Аракчино затонул прогулочный теплоход. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР Теплоход

Около 30 пассажиров судна были оперативно спасены катерами и лодками.

По данному факту ведомство проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По уточненным данным, все 34 пассажира доставлены на берег, все здоровы.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне при столкновении катера с баржей на Волге в Нижегородской области погиб один человек. Напротив села Макарьево произошло столкновение моторной лодки и баржи, двигавшейся по середине реки. Управлявший катером мужчина скончался, лодка затонула, баржа повреждений не получила.

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