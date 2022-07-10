Москва, , 19:07 — REGNUM Как сообщает издание «РБ Спорт», московское «Динамо» на замену центральному защитнику Фабиану Бальбуэне, ранее приостановившему действие своего контракта с клубом, подпишет 22-летнего парагвайского центрального защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

По информации источника, переговоры с парагвайским футболистом находятся на продвинутой стадии.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 1,3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Роберто Фернандес, выступая за «Гуарани», принял участие в восемнадцати турах внутреннего чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и получил одну желтую карточку. В рамках Кубка Либертадорес футболист сыграл в двух встречах.