Донецк, 10 июля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:33 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Калининский, Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Калининский, Ворошиловский и Киевский районы Донецка.