Нью-Дели, 10 июля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Первый самостоятельно построенный Индией авианосец Vikrant завершил ходовые испытания, сообщает пресс-служба ВМС в Twitter.

Авианосец

«Авианосец собственной постройки Vikrant успешно завершил четвертый этап ходовых испытаний. Комплексные испытания основного оборудования и систем, включая ключевое авиационное оборудование, проведены для дальнейшего улучшения его возможностей», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, авианосец Vikrant должен войти в состав национальных военно-морских сил 15 августа 2022 года, когда Индия будет отмечать 75-летие независимости от Великобритании.