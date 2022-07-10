Цхинвал, , 19:28 — REGNUM Информационное агентство «Рес» 10 июля опубликовало материал о гражданах Южной Осетии, погибших на Украине и посмертно награждённых орденами и медалями.

Похороны добровольца из Южной Осетии Presidentruo.org

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Алим Лохов, военнослужащий российской 4-й гвардейской военной базы, расположенной в Цхинвале и Джаве, награждён высшей военной наградой республики — Орденом Уацамонга. Военнослужащий той же базы Инал Кортиев стал кавалером Орденом Мужества Российской Федерации.

Медалью Защитника Отечества были посмертно удостоены 16 человек: военнослужащие 4-й базы Ацамаз Бестаев, Алан Тедеев, Ацамаз Джиоев, военнослужащий 150-й мотострелковой дивизии Радислав Хугаев, военнослужащий 58-й армии Андрей Бакаев, добровольцы Олег Алборов, Руслан Бесаев, Алан Багаев, Алан Дудаев, Марат Джиоев, Руслан Казиев, Ремик Каджаев, Роберт Кулумбегов, Роланд Цховребов, Владимир Козаев, Георгий Кораев.

Напомним, что добровольцы из Южной Осетии принимают участие в боевых действиях на Донбассе начиная с 2014 года, а после начала специальноей военной операции на Украине они участвуют в боях и на добровольных началах, и как военнослужащие ВС РФ.