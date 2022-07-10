Цхинвал, 10 июля, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Информационное агентство «Рес» 10 июля опубликовало материал о гражданах Южной Осетии, погибших на Украине и посмертно награждённых орденами и медалями.

Presidentruo.org Похороны добровольца из Южной Осетии

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Алим Лохов, военнослужащий российской 4-й гвардейской военной базы, расположенной в Цхинвале и Джаве, награждён высшей военной наградой республики — Орденом Уацамонга. Военнослужащий той же базы Инал Кортиев стал кавалером Орденом Мужества Российской Федерации.

Медалью Защитника Отечества были посмертно удостоены 16 человек: военнослужащие 4-й базыАцамаз Бестаев, Алан Тедеев, Ацамаз Джиоев, военнослужащий 150-й мотострелковой дивизииРадислав Хугаев, военнослужащий 58-й армииАндрей Бакаев, добровольцыОлег Алборов, Руслан Бесаев, Алан Багаев, Алан Дудаев, Марат Джиоев, Руслан Казиев, Ремик Каджаев, Роберт Кулумбегов, Роланд Цховребов, Владимир Козаев, Георгий Кораев.

Напомним, что добровольцы из Южной Осетии принимают участие в боевых действиях на Донбассе начиная с 2014 года, а после начала специальноей военной операции на Украине они участвуют в боях и на добровольных началах, и как военнослужащие ВС РФ.