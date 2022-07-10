Манчестер, Великобритания, 10 июля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Как сообщает издание Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» ожидает, что 37-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду присоединится к команде в ходе предсезонной подготовки. Клуб принял решение не продавать футболиста.

Ludovic Péron Криштиану Роналду

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» были готовы продать португальского нападающего, если поступит предложение в размере 15 миллионов евро. В подписании Роналду были заинтересованы «Пари Сен-Жермен», «Бавария» и «Челси».

В прошедшем сезоне Криштиану Роналду принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.