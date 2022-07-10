Москва, 10 июля, 2022, 19:01 — ИА Регнум. 30-летний украинский центральный защитник московского «Динамо» Иван Ордец проведет следующий сезон в немецком «Бохуме». Футболист воспользовался разрешением УЕФА и приостановил действие контракта с «Динамо».

Алексей Колчин ИА REGNUM Иван Ордец

За «Динамо» Иван Ордец выступает с 1 июля 2019 года после перехода из донецкого «Шахтера» на правах свободного агента. Текущее соглашение Ордеца с московским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Ордец принял участие в восемнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и получил три желтые карточки.