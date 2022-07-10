Николай Михальченко,
10 июля 2022, 19:40 — REGNUM 9 июля на Солнечной поляне села Весточка Южно-Сахалинска прошёл летний фестиваль «Иван Купала».
День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Фестиваль собрал любителей и знатоков культурного наследия России. В рекреационной зоне «Место силы Весточка» в течение дня работали творческие площадки и проводились мастер-классы. Девушкам показали, как плести венки из местного разнотравья и луговых цветов, а юношам — как настраивать и ремонтировать метательное оружие. Кроме того, молодые люди могли научиться навыкам охоты и посетить площадку Федерации стрельбы из лука «Сокол».
День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск
Николай Михальченко © ИА REGNUM
День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск
Николай Михальченко © ИА REGNUM
День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск
Николай Михальченко © ИА REGNUM
День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск
Николай Михальченко © ИА REGNUM
День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Девушек научили плести венки из цветов
Николай Михальченко © ИА REGNUM
День Ивана Купалы на Сахалине
Николай Михальченко © ИА REGNUM
День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Мастер-класс по стрельбе из лука
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Мастер-класс по стрельбе из лука
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Для гостей фестиваля также подготовили и концертную программу, которая началась с небольшого рассказа про историю праздника.
Праздничный хоровод
Николай Михальченко © ИА REGNUM
День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск
Николай Михальченко © ИА REGNUM
День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск
Николай Михальченко © ИА REGNUM
День Ивана Купалы на Сахалине
Николай Михальченко © ИА REGNUM
День Ивана Купалы на Сахалине
Николай Михальченко © ИА REGNUM
День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск
Николай Михальченко © ИА REGNUM
День Ивана Купалы на Сахалине
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Хоровод
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Мастер-класс по разжиганию огня
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Огненное шоу
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Праздник завершился традиционным хороводом вокруг большого Купальского костра и прыжками через огонь. Девушки, загадав желание, отпустили сплетённые венки и свечи на плотах в реку.
Девушки зажигают свечи
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Девушки отпустили сплетённые венки и свечи на плотах в реку
Николай Михальченко © ИА REGNUM
День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск
Николай Михальченко © ИА REGNUM
День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск
Николай Михальченко © ИА REGNUM
День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Девушки отпустили сплетённые венки и свечи на плотах в реку
Николай Михальченко © ИА REGNUM
День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск
Николай Михальченко © ИА REGNUM