10 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Николай Михальченко, , 19:40 — REGNUM 9 июля на Солнечной поляне села Весточка Южно-Сахалинска прошёл летний фестиваль «Иван Купала».

День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск Николай Михальченко © ИА REGNUM

Фестиваль собрал любителей и знатоков культурного наследия России. В рекреационной зоне «Место силы Весточка» в течение дня работали творческие площадки и проводились мастер-классы. Девушкам показали, как плести венки из местного разнотравья и луговых цветов, а юношам — как настраивать и ремонтировать метательное оружие. Кроме того, молодые люди могли научиться навыкам охоты и посетить площадку Федерации стрельбы из лука «Сокол».

День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск Николай Михальченко © ИА REGNUM

День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск Николай Михальченко © ИА REGNUM

День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск Николай Михальченко © ИА REGNUM

День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск Николай Михальченко © ИА REGNUM День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск Николай Михальченко © ИА REGNUM

Девушек научили плести венки из цветов Николай Михальченко © ИА REGNUM

День Ивана Купалы на Сахалине Николай Михальченко © ИА REGNUM День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск Николай Михальченко © ИА REGNUM

Мастер-класс по стрельбе из лука Николай Михальченко © ИА REGNUM

Мастер-класс по стрельбе из лука Николай Михальченко © ИА REGNUM

Для гостей фестиваля также подготовили и концертную программу, которая началась с небольшого рассказа про историю праздника.

Праздничный хоровод Николай Михальченко © ИА REGNUM

День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск Николай Михальченко © ИА REGNUM

День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск Николай Михальченко © ИА REGNUM

День Ивана Купалы на Сахалине Николай Михальченко © ИА REGNUM

День Ивана Купалы на Сахалине Николай Михальченко © ИА REGNUM

День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск Николай Михальченко © ИА REGNUM День Ивана Купалы на Сахалине Николай Михальченко © ИА REGNUM

Хоровод Николай Михальченко © ИА REGNUM

Мастер-класс по разжиганию огня Николай Михальченко © ИА REGNUM

Огненное шоу Николай Михальченко © ИА REGNUM

Праздник завершился традиционным хороводом вокруг большого Купальского костра и прыжками через огонь. Девушки, загадав желание, отпустили сплетённые венки и свечи на плотах в реку.

Девушки зажигают свечи Николай Михальченко © ИА REGNUM

Девушки отпустили сплетённые венки и свечи на плотах в реку Николай Михальченко © ИА REGNUM

День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск Николай Михальченко © ИА REGNUM День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск Николай Михальченко © ИА REGNUM

День Ивана Купалы в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск Николай Михальченко © ИА REGNUM